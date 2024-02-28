По факту гибели рабочего на стройке станции казанского метро возбудили уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В Казани возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК России) по факту гибели рабочего на стройке станции метро «10-й микрорайон». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Несчастный случай произошел ночью 19 февраля. По данным надзорного ведомства, во время работ бетонщик 4-го разряда упал в металлическую емкость на дне котлована. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Казанская прокуратура совместно со специалистами провела проверку и выявила нарушения уголовного законодательства. Расследование уголовного дела взято на контроль в городской прокуратуре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».