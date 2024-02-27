Почти 3 млн бюллетеней напечатали в Татарстане для президентских выборов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане напечатали почти 3 млн бюллетеней для проведения президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в ЦИК РТ.

— Каждый из почти 3 миллионов бюллетеней имеет несколько степеней защиты. Например, все бюллетени будут иметь защитную тангирную сетку зеленого цвета. Она уникальна, такого рисунка нет ни в одном регионе России, он полностью разработан в Татарстане. Также бюллетени будут защищены подписями членов избиркомов и специальной голографической маркой, — рассказал председатель регионального ЦИК Андрей Кондратьев.

Для изготовления бюллетеней понадобилось 120 тонн бумаги и около 200 килограммов краски.

В выборах будут участвовать четыре кандидата: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

По состоянию на 1 января в Татарстане правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики. За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.



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