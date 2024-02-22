Реестр российского ПО остался без игровых движков

Минцифры России исключило из реестра российского ПО игровой движок Unigine, пишет «Коммерсантъ». Он был единственным продуктом своего класса в реестре отечественного софта.

Разработчики уверяют, что исключение носит «технический характер». Но в документах в качестве основания приводится «мотивированное обращение» о несоответствиях требованиям. Unigine, в отличие от движка VK Nau Engine, позиционируется, прежде всего, как решение для промышленности и симуляторов.

По словам источника издания, на рынке исключение Unigine связано с положениями в лицензионных соглашениях о соблюдении международных ограничений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».