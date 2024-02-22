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В Казани парализовано движение на южной трассе, Оренбургском тракте и в центре

14:35, 22.02.2024 2
В Казани парализовано движение на южной трассе, Оренбургском тракте и в центре
Фото: скриншот realnoevremya.ru Яндекс.карты

Днем в Казани образовались 10-балльные пробки.

Движение парализовано на проспекте Победы, Оренбургском тракте и в центре города. Также заторы наблюдаются на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, проспекте Ямашева.

На улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Габдуллы Тукая аварии.

Помимо этого движение затруднено на улицах Технической, Даурской, Дубравной, Сафиуллина, Аделя Кутуя, Николая Ершова и Гвардейской.

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Нафиса Миннехузина
АвтоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:09
    Так и есть, еле выбралась оттуда
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  • Анонимно 15:45
    Страшны не пробки, а зеленые улицы. Потому что из пробки ты выедешь. А зеленые улицы это полностью перекрытые.
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