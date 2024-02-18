Владимир Путин высказался о возможности поставок газа через «Северный поток — 2» в Германию

Владимир Путин заявил, что для получения газа из «Северного потока — 2» Германии достаточно открутить вентиль, и они «завтра начнут получать» газ, но немецкая сторона этого не хочет.

— Ну ладно, закрыли, почему-то не могут между собой договориться. Хорошо. Но «Северный поток — 2» можно? Можно. Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят, — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, говоря о возможности поставок газа в Германию по «Северному потоку — 2».

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