В Казани ограничат парковку транспорта под мостом «Миллениум» из-за «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани поменяют режим работы парковки под мостом «Миллениум» со стороны экстрим-парка «Урам». Это связано с проведением в столице Татарстана турнира «Игры будущего».

По информации telegram-канала «Стратегия развития Казанки», с 19 февраля по 1 марта стоянка будет доступна для тех, кто прошел аккредитацию на соревнования. С начала марта парковку закроют до окончания строительных работ на мосту.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани временно перекроют улицы в связи с проведением международного турнира. Дороги начнут закрывать с 17 февраля.

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Айрат Назипов