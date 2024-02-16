Глава «Российского экспортного центра» пригласила Татарстан поделиться опытом развития несырьевого экспорта

Глава «Российского экспортного центра» Вероника Никишина предложила Рустаму Минниханову, раису Республики Татарстан, принять участие в работе Госсовета РФ, посвященной развитию несырьевого экспорта.

Никишина отметила, что переориентация на внешних рынках требует больших усилий и умения находить новых партнеров. По ее словам, у Татарстана большой опыт в выращивании предприятий-экспортеров, и она попросила поделиться этим опытом на круглых столах. Дата проведения мероприятий Госсовета РФ пока не определена.

Ранее, в начале февраля, сообщалось, что в ближайшие семь лет объем экспорта из Татарстана должен достигнуть $14,8 млрд. В 2023 году общий объем экспортируемой продукции из Татарстана достиг $10 миллиардов. Для сравнения: даже в турбулентном 2022-м этот показатель был на отметке в $15,6 миллиарда.

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Разиль Самигуллин