Специалисты отметили теоретическую возможность размещения в космосе ядерного оружия

Теоретически возможно размещение ядерного оружия в космосе, однако это нецелесообразно, считают опрошенные RT эксперты. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил, что технически это реализуемо, но требует больших затрат и не гарантирует уничтожение всех спутников. Он также отметил, что оборудование на спутниках защищено от электромагнитного воздействия.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин напомнил о Конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе. По его словам, системы стратегических наступательных вооружений, в частности гипероружие, уже действуют через ближний и дальний космос. Однако речь идет о том, чтобы не размещать ударные космические ядерные вооружения на космических объектах.

Ранее 14 февраля в Совбезе России заявили, что ядерный щит США дал трещину. Таким образом, в ведомстве обеспокоены состоянием американской системы контроля над ядерным вооружением в связи с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина.

Разил Самигуллин