«Январь-февраль бросили нам вызов»: врио главы МВД Татарстана сообщил о росте числа погибших в ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Госсовете РТ выступил генерал-майор Алексей Соколов. Временно исполняющий обязанности главы МВД республики отчитался об основных итогах года и ответил на ряд вопросов депутатов.



Первым из них стал Николай Рыбушкин, который поинтересовался: сможет ли Татарстан и в этом году обеспечивать выполнение нацпроекта о безопасных и качественных дорогах, если с начала года наблюдаются серьезные проблемы с транспортом и каждый день идут сообщения об авариях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Действительно, январь-февраль бросили нам вызов, выросло число смертельных трагедий, — признал Соколов. — В январе мы потеряли 25 человек, в феврале уже 15». Он отметил — 60% смертей связано с выездом авто на встречную полосу, 20% в общей статистике составляют погибшие пешеходы. «Много трагедий, как вы знаете, было связано с ухудшением погодных условий и сильными снегопадами», — добавил врио министра.

На ту же дату 2023 года погибших было на 15 человек меньше. Зато в этом году наблюдается снижение общего количества аварий и раненых, сообщил Соколов. А еще заверил — МВД усилило контроль за участниками дорожного движения в Татарстане и обеспечивало дежурство максимально возможного количества экипажей ДПС. Регулярно проводится обследование трасс с высокой аварийностью на предмет того, все ли необходимые меры приняты балансодержателями этих дорог.

Ирина Плотникова