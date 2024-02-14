Аналитики выяснили, как за год изменился спрос на женский труд

По данным аналитиков сервиса по поиску работы hh.ru, в 2023 году наметились новые тенденции в женском вопросе.

Так, увеличилось количество женщин-руководителей, особенно в сфере управления персоналом. Кроме того, в ряде отраслей выросло количество соискательниц и работниц, в том числе и в «мужских» профессиях.

Также аналитики выяснили, что в некоторых отраслях увеличилось количество женских резюме на линейные и рабочие позиции. Например, в сфере домашнего персонала прибавилось 23% новых резюме от женщин, в транспортной сфере — 3% соискательниц, а в ИТ-сфере — 8% резюме. Кроме того, выросло количество женских резюме в области закупок — +5% и среди юристов — 3%.

При этом в некоторых отраслях сократилась активность женщин в поиске работы. Например, на 7% уменьшилось количество резюме от женщин в сфере производства, на 2% — в автобизнесе и на 2% — в строительстве.

Кроме того, аналитики выяснили, что опыт руководящей работы у мужчин в среднем на 1,6—2 года больше, чем у женщин. Также у мужчин и женщин отличаются запросы по зарплатам. Так, в среднем по России женщины запрашивают зарплату от 48 тыс. рублей, а мужчины — от 68 тыс. рублей. На топовых позициях женщины хотят получать от 90 тыс. рублей, а мужчины — от 117 тыс. рублей.

Помимо этого, аналитики отметили, что компании могут разрабатывать программы, которые облегчают возвращение сотрудниц после декрета в компанию. Дело в том, что, согласно опросу hh.ru и «СберУниверситета», больше половины женщин в декрете проходят обучение, чтобы подрабатывать, а 63% — чтобы сменить профессию.

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Нафиса Миннехузина