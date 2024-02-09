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Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве общежития КГАУ

12:51, 09.02.2024

Приволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве общежития Казанского государственного аграрного университета. Техническим заказчиком проекта является ГКУ ГИСУ.

По данным ведомства, на объекте ведутся строительно-монтажные работы без утвержденного проекта производства работ, а также не обеспечено ведение общего журнала работ.

Кроме того, не предусмотрены меры по предотвращению обрушения грунта при разработке грунта и выполнении работ в котлованах и траншеях. Помимо этого, строительно-монтажные работы основного периода ведутся до выполнения обязательных требований проектной документации подготовительного периода.

В отношении ГКУ «ГИСУ» составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.4 КоАП России. Арбитражный суд Татарстана оштрафовал юридическое лицо на 300 тысяч рублей.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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