Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве общежития КГАУ

Приволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве общежития Казанского государственного аграрного университета. Техническим заказчиком проекта является ГКУ ГИСУ.

По данным ведомства, на объекте ведутся строительно-монтажные работы без утвержденного проекта производства работ, а также не обеспечено ведение общего журнала работ.

Кроме того, не предусмотрены меры по предотвращению обрушения грунта при разработке грунта и выполнении работ в котлованах и траншеях. Помимо этого, строительно-монтажные работы основного периода ведутся до выполнения обязательных требований проектной документации подготовительного периода.

В отношении ГКУ «ГИСУ» составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.4 КоАП России. Арбитражный суд Татарстана оштрафовал юридическое лицо на 300 тысяч рублей.

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Айрат Назипов