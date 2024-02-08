Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам и членам-корреспондентам РАН

Президент России Владимир Путин призвал удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук. Об этом глава государства заявил на торжественном вечере, посвященном 300-летию РАН.

— В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно. Предлагаю здесь другое решение, а именно — удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. , — сказал президент.

Владимир Путин уточнил, что академики будут получать ежемесячно по 200 тысяч рублей, а члены-корреспонденты — 100 тысяч.

Как напомнил российский лидер, в этом году расходы на финансирование Академии наук выросли до 6 млрд рублей.

По итогам прошлого года Татарстан занял второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России, уступив Москве лишь 0,3 балла. Планы по дальнейшей работе в этом направлении большие: это и строительство молодежных лабораторий, и стимулирование молодых ученых, и мероприятия по обмену опытом с иностранными государствами. Что ждать науке Татарстана в ближайшие годы — в репортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов