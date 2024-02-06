Бизнес Татарстана может получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии либо желающих масштабировать их использование. Татарстанский бизнес из числа новых клиентов провайдера может получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.



Участникам программы станут доступны виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов провайдера. Помимо облачных услуг татарстанские компании смогут получить консультации архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

Реклама. ПАО МТС. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«За последний год число компаний, пользующихся облачными сервисами CloudMTS в Татарстане, выросло на 20%. Чаще всего услугами провайдера в регионе пользуются компании из сферы оптовой и розничной торговли — 20% компаний, в 17% случаев — предприятия из производства, по 13% — из сферы здравоохранения и предоставления услуг, по 7% — из финансовой сферы, строительства и разработки. Часть клиентов снижает затраты на покупку «железа», кто-то перенес свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров для обеспечения сохранности данных. Чтобы дать возможность протестировать технологию и облегчить переход в виртуальную инфраструктуру, мы запустили грантовую программу для новых клиентов. В среднем каждый третий участник подобных грантовых программ CloudMTS заключает контракт с провайдером на дальнейшее использование сервисов», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Республике Татарстан.