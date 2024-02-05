Татарстанские предприятия оштрафовали почти на 600 млн рублей после проверок Росприроднадзора — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Волжско-Камское Управление Росприроднадзора подвело итоги работы за 2023 год. В прошлом году ведомство провело около 800 выездных обследований. После проверки предприятия республики оштрафовали почти на 600 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— «Чистополь-Водоканал» сбрасывает сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ. Ущерб водным объектам составил 255 миллионов рублей. Иски на рассмотрении в Арбитражном суде республики, — рассказал на коллегии ведомства руководитель Волжско-Камского МУ РПН Фаяз Шакирова.

В прошлом году сотрудники Росприроднадзора выявляли нарушения на воде, земле и в воздухе. Они выписали штрафы на 6 млрд рублей.

Коллегия проходила в Набережных Челнах. В ней приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, мэр автограда Наиль Магдеев и другие.

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Айрат Назипов