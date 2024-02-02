КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск ракет Северной Кореей. Их количество не уточняется.

В материале сказано, что это уже четвертое испытание КНДР крылатых ракет в этом году.

В конце января КНДР провела успешные испытания крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Их запустили с подводной лодки.



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Айрат Назипов