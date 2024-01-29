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Северная Корея провела успешные испытания новых ракет

07:58, 29.01.2024

КНДР провела успешные испытания крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Их запустили с подводной лодки, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что ракеты пролетели около двух часов и успешно поразили цель на острове.

Процессом руководил лидер страны Ким Чен Ын. Он выразил «большое удовлетворение результатом испытаний».

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