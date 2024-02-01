В Думу внесли законопроект об обязанности школ и вузов вывешивать флаг России

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает закрепить за школами обязанность вывешивать флаг России независимо от форм собственности, следует из пояснительной записки к законопроекту.



Документ предлагает устанавливать флаги в постоянном режиме в детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.

Предполагается, что флаги будут установлены в помещениях на территориях учреждений, а в праздничные дни их дополнительно будут вывешивать на самих зданиях.

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Маргарита Головатенко