В Театре сатиры планируют возобновить показы спектаклей на основной сцене 2 февраля

Московский Театр сатиры со 2 февраля планирует возобновить показы спектаклей на основной сцене после пожара, сообщили в театре.

Отменяется спектакль «Укрощение строптивой», запланированный на этот день. Зрителям вернут деньги в полном объеме.



Ранее на сцене «Чердак Сатиры» в театре отменили ряд постановок: «Тремя этажами выше» на 1 февраля, «Этот ребенок» на 2 февраля, «Танго на миллион» на 3 февраля и «Родненькие мои» на 4 февраля. На Основной сцене театра 4 февраля не состоится спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Пожар в Театре сатиры произошел 28 января. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности во время проведения реставрационных работ.

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Марагрита Головатенко