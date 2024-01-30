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Казанский кампус «Школы 21» отметит день рождения

15:32, 30.01.2024

6 февраля в казанском кампусе «Школы 21» пройдут лекции (0+) в честь дня рождения кампуса. Эксперты школы и Технохаба Сбера расскажут о том, как мотивировать себя на развитие в ИТ, и поделятся инженерными практиками действующих программистов. По окончании образовательной программы мероприятия гостей ждет неформальная часть праздника с выступлением диджеев и интерактивными локациями от партнеров проекта.

Расписание лекций

12.20—13.00: «Инженерные практики и советы действующих разрабов» // Василий Маркитан, Senior Frontend* разработчик, Технохаб Сбер;

13.00—13.40: «Лайфхаки смены профессии: как перейти в IT» // Александр Примаков, SeniorFrontend разработчик, Технохаб Сбер;

14.00—14.50: «Правила игры построения IT-карьеры»// Андрей Власов, руководитель Технохаба Сбер Казань/Иннополис;

14.50 — 15.40 «Как мотивировать себя на развитие в IT, чтобы не забить» // Сергей Подиновский, Chief Agile Coach*, «Школа 21».

Мероприятие пройдет по адресу: Спартаковская улица, дом 2, корпус 2.

Для посещения необходима предварительная регистрация: https://filial-ano-shkola-21-v-gk.timepad.ru/event/2756195/

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Справка

*Senior Frontend — старший разработчик

**Chief Agile Coach — старший главный тренер.

ТехнологииIT Татарстан
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