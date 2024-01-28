С 29 января проезд по трассе М-12 «Восток» в Татарстане вновь будет платным

Трассу М-12 «Восток» в Татарстане полностью очистили от снега, и с 29 января она вновь будет платной. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

— С 00.01 29 января на участке 684 — 836 км возобновляется режим платности с учетом полной ликвидации последствий на проезжей части и обочинах. С 06.00 17 января до 00.01 29 января оплата на участке от Канаша до Шали (684 — 836 км М-12 «Восток») не взималась, — говорится в сообщении.

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Галия Гарифуллина