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Ведущие театры Казани отправят в Закамье после гастролей

17:40, 24.01.2024 1

Ведущие театры Казани после гастролей отправятся по районам Закамья.

На «закамские гастроли» отправятся: театр кукол «Әкият», театр К. Тинчурина, Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева и академический театр Г. Камала.

Театры будут выступать в Нурлатском, Черемшанском, Чистопольском, Буинском, Алексеевском, Аксубаевском, Мензелинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Нижнекамском и Лениногорском районах, а еще в Набережных Челнах.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
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