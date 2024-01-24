Ведущие театры Казани отправят в Закамье после гастролей

Ведущие театры Казани после гастролей отправятся по районам Закамья.



На «закамские гастроли» отправятся: театр кукол «Әкият», театр К. Тинчурина, Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева и академический театр Г. Камала.

Театры будут выступать в Нурлатском, Черемшанском, Чистопольском, Буинском, Алексеевском, Аксубаевском, Мензелинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Нижнекамском и Лениногорском районах, а еще в Набережных Челнах.

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Маргарита Головатенко