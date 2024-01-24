В 2024 году в Татарстане проработают вопрос оповещения населения о ЧС с помощью домофонов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2024 году в Татарстане в соответствии с поручением МЧС России во всех муниципальных образованиях продолжат работу по повышению уровня готовности гражданской обороны. Об этом рассказали на коллегии Главного управления МЧС России по РТ.

В частности, будет проработан вопрос подключения домофонов многоквартирных жилых домов к системе централизованного оповещения населения о ЧС.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Помимо этого, в каждом подъезде многоквартирных жилых домов планируется разместить информационные щиты по гражданской обороне с отображением порядка действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Также на щитах будет расположена информация об объектах, оборудованных для укрытия населения, и порядке прибытия на них; местах хранения средств индивидуальной защиты и порядке получения указанных средств; порядке действий при объявлении эвакуации; ближайшем сборном эвакуационном пункте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Будут продолжены работы по оборудованию заглубленных помещений и сооружений подземного пространства: речь идет о подземных паркингах и подвалах жилых домов для укрытия горожан. В свободном доступе должны будут размещаться указатели о месте их нахождения, а сами помещения должны быть укомплектованы необходимым имуществом.

Помимо этого, в 2024 году продолжится проведение тренировок с эвакуационными органами с практической отработкой вопросов эвакуации населения из зон возможных опасностей, его приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения в безопасных районах.



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Илина Хакимова