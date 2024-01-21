Выживший пассажир самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, попросил о помощи в местном селе

Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане смог добраться до соседнего села. Он попросил о помощи, сообщает портал Afghanistan International.

— Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения.

По предварительной информации от российского посольства в Афганистане, четверо находившихся на борту выжили. Они получили различные травмы. Судьба еще двух пассажиров уточняется.



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Галия Гарифуллина