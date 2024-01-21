«Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом»
Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» победил «Адмирала» на матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом со счетом 3:2.
За нижнекамскую команду забивали Булат Шафигуллин, Егор Корбит и Евгений Митякин. Среди игроков «Адмирала» отличились Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.
«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. «Адмирал» с 41 баллом идет на Востоке последним, 12-ым.
Следующая игра нижнекамского ХК состоится 24 января. Он встретится на льду с «Торпедо».
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