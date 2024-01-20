Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесут в Госдуму 22 января

В понедельник, 22 января, в Госдуму внесут законопроект о конфискации денег, ценностей и имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



По его словам, речь идет о деньгах, предназначенных для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Законопроект позволит конфисковывать имущество и лишать почетных званий по решению суда за преступления, в их числе — публичные призывы к экстремизму, а еще действия, направленные на нарушение целостности России, сообщает RT.

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Маргарита Головатенко