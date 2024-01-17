Рынок корпоративных облигаций вырос на рекордные 5 триллионов рублей в 2023 году

В 2023 году рынок корпоративных облигаций продемонстрировал максимальный рост, превзойдя даже самые оптимистичные прогнозы. Общий объем рынка достиг 23,9 триллионов рублей, что стало наибольшим приростом за последние 10 лет, следует из данных Банка России.



Одним из ключевых драйверов роста стали размещения замещающих облигаций и облигаций, номинированных в китайской валюте — юанях. Это позволило компаниям привлечь значительные средства, несмотря на сложные экономические условия.

Декабрь также ознаменовался крупным месячным приростом на 1,56 триллиона рублей, или 7%, что стало самым большим показателем за последний год. Это свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов к корпоративным облигациям.

Несмотря на некоторые негативные события, такие как ослабление рубля и повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) также показали рост. Это говорит о том, что инвесторы продолжают оценивать риски и искать более выгодные предложения.

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Маргарита Головатенко