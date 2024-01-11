Сотрудники Росгвардии в Казани помогли людям выбраться из горящего магазина
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Казани, прибывшие по сигналу тревоги в охраняемый магазин на первом этаже жилого дома, помогли избежать жертв, сообщает пресс-служба Росгвардии.
До прибытия огнеборцев росгвардейцы оперативно вывели в безопасное место около 30 жильцов двух ближайших этажей, под которыми находился магазин. Также они оцепили прилегающую к магазину территорию и приняли меры по обеспечению сохранности материальных ценностей в помещениях охраняемого объекта.
Пожар удалось ликвидировать быстро, удалось не допустить его распространения на другие помещения.
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