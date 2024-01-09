После гибели ребенка на пожаре в Черемшанском районе Татарстана организовали проверку

Прокуратура Черемшанского района Татарстана проведет проверку после пожара, в котором погибла девочка 2016 года рождения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося и даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В органах опеки сообщили, что мать не состояла на учете, но месяц назад должно было состояться заседание комитета по делам несовершеннолетних по ситуации с другим ее ребенком — старший сын систематически не посещал школу.

Женщина находится в Центральной районной больнице. Прощание с погибшим ребенком должно состояться завтра.

Пожар случился вечером 7 января. Женщину и дочь госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ. Однако после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть девочки.

Всего с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Татарстане произошло 87 пожаров, на которых погибли пять человек и пострадали семеро.

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Маргарита Головатенко