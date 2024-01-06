Работа литовских пунктов пропуска на границе с Россией будет ограничена

Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат до 8 января. Об этом рассказали в пресс-службе Росгранстроя.

— Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 года в литовских пунктах пропуска, в том числе «Кибартай» (на российской стороне пункт пропуска «Чернышевское», Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен, — заявили в ведомстве.

В Росгранстрое добавили, что транспорт с грузом в указанный период через не пропустят. Транспортным средствам без груза предстоит прохождение контроля в штатном режиме.

Напомним, в начале декабря 2023 года сообщалось, что сервисом электронной очереди через государственную границу России за 2,5 месяца воспользовались более 40 тысяч водителей фур. Такую опцию для грузовиков ввели на российских границах с 1 сентября. Она действует на пунктах пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.

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Галия Гарифуллина