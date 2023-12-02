Минтранс: электронной очередью через границу воспользовались более 40 тысяч водителей фур

Сервисом электронной очереди через государственную границу России за 2,5 месяца воспользовались более 40 тысяч водителей фур, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.



Электронную очередь для грузовиков ввели на российских границах с 1 сентября. Она действует на пунктах пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.

— Вопрос с «живыми очередями» в этих пунктах пропуска решен. Вместе с тем на административных границах с новыми регионами в текущем году внедрена информационная система мониторинга и информирования водителей о времени проезда до того или иного пункта пропуска, — рассказал Савельев в интервью ТАСС.

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Маргарита Головатенко