Казанский спортсмен занял второе место в финале турнира Суперлиги по бильярду

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Финал «BetBoom Суперлига 2023» Н. Володин/ Е. Башкатов - С. Крыжановский/М. Кочкин./vk.ru

Воспитанник казанского ФСО «Ракета» Максим Кочкин занял второе место на финале турнира Суперлиги по бильярду. Он играл в паре с представителем Молдовы Сергеем Крыжановским против Никиты Володина и Евгения Башкатова.

Команде Крыжановский — Кочкин также вручили призы за максимальное количество выигранных партий в одном матче и за самую быструю партию. Спортсмены получили 300 тысяч рублей за второе место, а также 200 тысяч за перечисленные достижения.

скриншот realnoevremya.ru из видео Финал «BetBoom Суперлига 2023» Н. Володин/ Е. Башкатов — С. Крыжановский/М. Кочкин./vk.ru

В 2020 году Максим Кочкин стал победителем чемпионата России по свободной пирамиде, который состоялся в Пензе.

Напомним, в сентябре раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение профильному министерству внести предложения по организации чемпионата по бильярдному спорту на территории республики. Такая идея у него появилась после встречи с заслуженным мастером спорта по бильярду Дианой Мироновой.

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Галия Гарифуллина