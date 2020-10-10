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Казанский бильярдист Максим Кочкин выиграл чемпионат России по свободной пирамиде

20:36, 10.10.2020
Казанский бильярдист Максим Кочкин выиграл чемпионат России по свободной пирамиде
Фото: penzainform.ru

В Пензе прошел чемпионат России по свободной пирамиде, в котором сошлись лучшие бильярдисты страны. Среди мужчин победителем стал Максим Кочкин из Казани.

«Тяжело. Молодежи не было, чтобы стало можно где-то разыграться, где-то расслабиться, — тут с первой встречи все упорные», — приводит слова победителя портал penzainform.ru.

Фото: penzainform.ru

Среди женщин чемпионкой России признана Дарья Михайлова из Красноярска.

В 2021 году оба чемпиона будут представлять Россию на чемпионате мира по свободной пирамиде, который пройдет в Ханты-Мансийске.

Спорт Татарстан
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