С 1 января желающие переехать в Россию должны будут подтверждать знание русского языка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проживающие за рубежом соотечественники, желающие добровольно переселиться в Россию, с 1 января 2024 года должны будут документально подтверждать владение русским языком. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

— Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды, — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как уточняется, для подтверждения владением русским языком будет достаточно документа (или его дубликата) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Также это может быть любой другой документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский язык — один из государственных языков, или решение комиссии по результатам собеседования.



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Илина Хакимова