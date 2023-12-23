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Правительство России обнулило пошлины на ввоз замороженного мяса кур

11:18, 23.12.2023
Правительство России обнулило пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн отменяются в России с 1 января по 31 декабря 2024 года в целях поддержания стабильных цен на эту продукцию. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.

Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба российского правительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале месяца правительство России также одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. С 1 января по 30 июня 2024 года в стране будет установлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть
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