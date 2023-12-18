В Москве нашли мертвым танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова

Фото: скриншот realnoevremya.ru/www.youtube.com/@EurovisionSongContest

Танцора, шоумена и актера Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

— Сегодня в квартире найден мертвым Дмитрий Красилов. Предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности, — приводит издание их слова.

По словам представителя оперативных служб, накануне актер жаловался на плохое самочувствие. Точную причину смерти установят после медицинской экспертизы. По предварительным данным, следы криминала отсутствуют.



Дмитрий Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Он принимал участие в четвертом сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Популярность он обрел после участие в клипе на песню Uno группы Little Big, с которой группа должна была ехать на Евровидение-2020.

В 2020 году Дмитрий Красилов возглавил рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет журнала Forbes по результатам голосования читателей.

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Илина Хакимова