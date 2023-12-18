Поезд столкнулся со снегоходом в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На железнодорожном переезде, расположенном на 6-м км перегона станций Лагерная — Старое Аракчино Горьковской железной дороги в Казани, поезд столкнулся со снегоходом. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что снегоход застрял в колее железной дороги. Водитель не сумел самостоятельно выехать с пути. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место происшествия выезжали помощник Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинской, на регулируемом переезде, столкнулись мотовоз и автобус. В результате инцидента никто не пострадал.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов