Двух человек ранило при попадании снаряда в дом в Курской области
Два человека были ранены при попадании в дом в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале.
— Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь, — написал он.
По словам главы области, жизни людей ничего не угрожает. Также Старовой пообещал отремонтировать дома, которые получили серьезные повреждения.
Напомним, украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Один БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет
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