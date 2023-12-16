Двух человек ранило при попадании снаряда в дом в Курской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Два человека были ранены при попадании в дом в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале.

— Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь, — написал он.

По словам главы области, жизни людей ничего не угрожает. Также Старовой пообещал отремонтировать дома, которые получили серьезные повреждения.

Напомним, украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Один БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет



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Александр Зарипов