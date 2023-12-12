Правительство России установило размер квот в 2024 году на ввоз говядины и мяса птицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России установило объемы тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота и мяса домашней птицы в 2024 году, а также их распределение по странам. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Квота на ввоз в Россию говядины в 2024 году составит 570 тыс. тонн (40 тыс. тонн — свежей и охлажденной, 540 тыс. тонн — замороженной).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Квота в 530 тыс. тонн замороженной говядины поделена между ЕС и США (по 60 тыс. тонн), Коста-Рикой (3 тыс. тонн) и другими странами (на них приходится 407 тыс. тонн). Квота на свежее и охлажденное мясо предназначена для стран ЕС (в размере 29 тыс. тонн) и других стран (11 тыс. тонн).

Квота на ввоз мяса птицы составит 364 тыс. тонн.

Из них — 100 тыс. тонн фарша (причем, 80 тыс. тонн распределены для поставок из ЕС), 250 тыс. тонн — половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн — замороженное обваленное мясо индейки.



К Новому году в России ожидается рост цен на говядину. Ее стоимость может вырасти на 7—10%. Об этом предупредил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

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Илина Хакимова