«Нужно скромнее»: глава СПЧ высказался об украшении российских городов к Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что властям не нужно запрещать украшать города к Новому году. В то же время он призвал подходить к этому вопросу выдержанно, чтобы не обидеть близких солдат, участвующих в специальной военной операции.

— Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно подходить. Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: «Это как выглядит — умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?» На их место надо себя поставить, — сказал он в интервью ТАСС.

По его мнению, совсем отказываться от празднования Нового года не следует. Он посоветовал россиянам отметить его.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завершить оформление Казани к Новому году планируется к 15 декабря. Напомним, главная елка Казани в 2023 году вновь появится у «Чаши». Ее установка обошлась в 15 млн рублей. Завершить работу по ее сборке и украшению должны в середине месяца.

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Айрат Назипов