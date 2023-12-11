В Казани капитально отремонтируют центр допризывной подготовки молодежи

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казани проведут капитальный ремонт Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». На эти цели из бюджета региона выделят чуть более 59,3 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана», а выполнить их необходимо до конца следующего года. Подрядчику предстоит провести комплекс работ по замене инженерных сетей, а также благоустройству территории.

Кроме того, исполнитель должен приобрести для центра новую мебель и оборудование, а также доставить и собрать ее.

Еще весной стало известно, что в «Патриоте» за 9,8 млн рублей проведут капитальный ремонт бомбоубежища. В нем планировалось заменить слаботочные и инженерные коммуникации.

«Патриот» был создан в 2007 году постановлением Кабмина Татарстана. Учредителем данной организации является Министерство по делам молодежи. Помещения занимают площадь 10,7 тыс. кв. метров, а территория — 2,8 га. В данном центре имеются учебные классы, музей поискового движения, универсальный зал на 600 мест, спальное помещение на 550 мест, столовая на 450 мест, конференц-зал на 40 мест, тренажерный зал, спортивные площадки, а также учебно-тактический городок.

На территории «Патриота» проходят 5-дневные военно-полевые сборы старшеклассников, республиканские спартакиады и другие мероприятия, связанные с военной подготовкой. Центр активно взаимодействует с Военным комиссариатом Татарстана, Министерством образования и науки, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, МЧС и другими ведомствами.



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Максим Кокунин