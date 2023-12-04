Совфед готовит законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов на встрече руководства верхней палаты парламента со статс-секретарями — замминистрами.



Он предложил проанализировать этот рынок и подключить профильные ведомства к работе:

— Есть ограничения по доле рынка торговых сетей — до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста — «Яндекс такси». Растет также и доля рынка маркетплейсов. В 2021-м — 4 триллиона рублей, в 2022-м — 5,7 триллиона, по прогнозам 2023 года ожидается 7,4 триллиона. При этом маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли, — приводит его слова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генпрокуратура России в ноябре обязала Wildberries изменить порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Например, теперь исключается обязанность потребителя по проверке качества товара при получении, а срок возврата продукта определяется моментом отказа от него.

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Маргарита Головатенко