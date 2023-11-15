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Генпрокуратура обязала Wildberries изменить 20 положений об отношениях с покупателями

14:55, 15.11.2023 1
Генпрокуратура обязала Wildberries изменить 20 положений об отношениях с покупателями
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генпрокуратура России обязала Wildberries изменить порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает надзорное ведомство.

Исключается обязанность потребителя по проверке качества товара при получении, а срок возврата продукта определяется моментом отказа от нее.

Ведомство зафиксировало безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе от технически сложных устройств. Срок рассмотрения претензии о замене товара сокращен. Сейчас маркетплейс тестирует новый функционал программного обеспечения, который позволяет отменить заказ через личный кабинет.

Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях: это низкая доля выкупа покупателем; значительные расстояния транспортировки, а еще особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Покупатель в момент оформления заказа заранее информируется о сумме возможной компенсации продавцу в случае возврата товара, отметили в ведомстве.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 ноя
    Еще прокуратура проверяла бы, на каком основании они заставляют раздеваться до трусов, даже снимать носки и стоят босиком после смены???????
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