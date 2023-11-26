УНИКС переиграл МБА в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта vtb-league.com

Казанский баскетбольный клуб УНИКС на своей площадке обыграл клуб МБА. В 13-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы победили со счетом 87:78 (23:20,18:28,20:11,26:19).

Еще после первой четверти казанцы ушли на перерыв с небольшим преимуществом в три очка. Второй игровой отрезок остался за МБА. Москвичи набрали на 10 очков больше. Затем подопечные Велимира Перасовича снова перехватили инициативу, выйдя вперед. Все решилось в последней четверти, где фортуна была на стороне казанцев.

Следующий матч УНИКС проведет в Краснодаре. Игра против «Локомотива-Кубань» пройдет 2 декабря в 14.00.

скриншот realnoevremya.ru с сайта vtb-league.com

В прошлом матче УНИКС проиграл ЦСКА. Встреча в столице Татарстана завершилась в пользу «армейцев» со счетом 79:66 (23:21, 18:9, 20:18, 18:18).

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Айрат Назипов