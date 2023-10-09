На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Roscosmos Media/YouTube.com

На модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Об этом сообщает «Роскосмос».

— Основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает, — говорится в сообщении госкорпорации.

На текущий момент главная оперативная группа управления анализирует ситуацию.

скриншот realnoevremya.ru из видео Roscosmos Media/YouTube.com

В апреле российские астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин подготовили к переносу радиатор с модуля «Рассвет» и установили его на модуле «Наука». Они провели за бортом МКС 7 часов 55 минут.

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Айрат Назипов