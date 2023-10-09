ХАМАС угрожает казнить пленных в ответ на атаки Израиля

Движение ХАМАС угрожает казнить израильских заложников, если Тель-Авив будет атаковать жилые дома в секторе Газа. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя боевого крыла палестинской организации Абу Убайду.

— Любое нападение на невинных гражданских лиц без предупреждения будет, к сожалению, приводить к казни одного из пленников, находящихся под нашим арестом, — сказано в сообщении.

Напомним, один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну. Сейчас консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о четырех пропавших россиянах после нападения ХАМАС. Также в посольство обратились родственники еще пятерых россиян. Они заявили, что не могут установить с ними связь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Он напомнил, что в последней стране проживает огромное количество россиян.

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Айрат Назипов