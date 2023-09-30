Абхазия может стать участником Союзного государства России и Белоруссии

Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, если будут установлены отношения с Минском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совбеза республики Сергея Шамба.

— Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии, — сказал он.

Напомним, еще в апреле прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Союзное государство, которое строят Россия и Белоруссия, могут войти другие бывшие государства СССР.

По словам Лукашенко, со стороны российских регионов видна очень высокая заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией. Он отметил, что благодаря им Белоруссия имеет такое сотрудничество и пытается выстроить единое Союзное государство на новых принципах.

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Максим Кокунин