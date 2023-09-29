Полномочный посол Турции Мехмет Самсар: «Казань была одним из первых мест, куда я приехал»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром, который завершает свою миссию в стране. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики.

Мехмет Самсар завершает свою миссию в России и прибыл в Татарстан в знак уважения, чтобы выразить благодарность за сотрудничество.

— Спасибо за ваше время. Мой пятилетний срок службы в России подошел к концу. Казань была одним из первых мест, куда я приехал, когда знакомился со страной. С момента первой встречи я чувствовал вашу поддержку и поэтому мне было важно приехать к Вам и лично попрощаться перед отбытием, — сказал в он.

Самсар доложил, что будет продолжать курировать Россию в центральном аппарате МИДа Турции и выразил готовность оказывать любую помощь, которая будет полезна Татарстану.

— Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие татарстано-турецкого сотрудничества, направленного на укрепление отношений между нашими странами, в ходе вашего пребывания в Россию, — сказал в свою очередь Рустам Минниханов.

Глава республики напомнил, что Турция один из ключевых международных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот составил $1,2 млрд. Вместе с этим посол рассказала, что накануне встречался с турецкими предпринимателями в Казани и они передали слова благодарности за организацию комфортных условий для ведения бизнеса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле этого года Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Последний положительно оценил вклад республики в развитие межрегионального сотрудничества между Россией и Турцией.

— Мы придаем большое значение развитию торгово-экономических связей с Татарстаном. Проводим последовательную работу в этом направлении, — говорил он.

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Максим Кокунин