Объявлен новый конкурс на пост главы Верховного суда Татарстана

Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ объявила о начале приема документов кандидатов на должность председателя Верховного суда РТ. Конкурс проводится повторно, поскольку две недели назад рекомендованный ВККС кандидат отозвал свою кандидатуру.



Последний день приема документов — 30 октября, сообщается на сайте коллегии.

Напомним, первый конкурс стартовал еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока главного судьи республики Ильгиза Гилазова. В феврале 2023-го Высшая квалифколлегия судей РФ из пяти претендентов выбрала одного — зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радика Габдуллина, который до переезда в Самару возглавлял Советский райсуд Казани.

В мае Ильгиза Гилазова проводили в почетную отставку, и в июле он стал председателем Конституционного совета республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся. Процедура предусматривает рассмотрение кандидатуры рекомендованного ВККС кандидата кадровой комиссией при президенте РФ. Вопрос по Габдуллину был внесен в повестку заседания этой комиссии лишь в сентябре, но за день до этого кандидат отказался от участия в конкурсе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате ВККС объявила повторные «выборы».



Обязанности председателя ВС РТ с мая возглавляет зампред по административным делам Эдуард Каминский.

Также сегодня ВККС повторно объявила конкурс на пост главы Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда. В июле Высшая квалифколлегия отказала в рекомендации к назначению на второй срок председателю этого суда Наиле Сафаевой, в прошлом — замглавы Арбитражного суда РТ.