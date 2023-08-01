Судье Наиле Сафаевой отказали в рекомендации на должность главы 11-го арбитражного АС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывшему зампреду Арбитражного суда Татарстана, председателю Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиле Сафаевой отказали в рекомендации на второй срок в должности председателя, сообщает «Право.ру».



На заседании ВВКС кандидата спросили о причинах большого процента отмененных и измененных актов. Она объяснила это нехваткой сотрудников и повышенной нагрузкой.

Члены ВККС обратили внимание, что иногда при повторном рассмотрении дел судьи 11-го ААС не исполняют указания кассации. Сафаева признала, что такие факты были, но отметила — после ее назначения председателем количество таких случаев сократилось до пяти, тогда как ранее оно достигало 30 в год.

Верховный суд России не поддержал кандидатуру Сафаевой, после совещания ВККС отказала ей в рекомендации.



Наиля Сафаева планировала продолжить руководить 11-м ААС. Она начала карьеру с должности помощника судьи АС Самарской области в 2002 году, в 2007-2013 годы она работала в должности судьи. С 2013 по 2017 годы была заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана Николая Новикова. В 2017-м Сафаеву назначили председателем 11-го ААС.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко