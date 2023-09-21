В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ряде домов в Кировском районе Казани на сутки отключат водоснабжение. Это связано с аварийными ремонтными работами на водоводе Д=800 мм по ул. Боевой (Лесозаводская, д.8).



Отключение планируется с 22.00 25 сентября до 21.00 26 сентября по следующим адресам:

М. Московская, 14а, 21/15, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37, 14, 15, 17а корп.1; 19, 24а,

Кл. Цеткин, 10, 13, 17, 17Б, 31а, 33, 34, 3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп.1; 8 корп.1; 8Б, 8Б/1, 8Б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп. 1,2,3; 8/27а, 10/1, 13а, 16, 17а, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31/106, 33, 34а, 34Б, 34/1,

Боевая, 145а, 147а, дома от №2 до №143а,

Адмиралтейская, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21; 2, 3корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18,19; 3/1, 3/2, 5,

Большая, 70, 80, 98/1, 108, 108а, 106/31, 106 корп.1, 2, 3; дома от №22 до №109,

Урицкого, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 27, 4, 4корп.1; 15 17, 22а, 24,

Столярова, 1/22, 3, 5, 6, 7, 19, 35, 9а, 9г/5, 22/2, 37,

Серп и Молот, 22/1, 24, 24а, 26, 28, 15, 31,

Кызыл Армейская, 23а, 23а корп.1; 27Б,

Лесозаводская, 8а, 8а/1,

Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Будет понижено давление воды в Вахитовском и Приволжском районах.

В Вахитовском районе по улицам:

Лево-Булачная, от д.№24 до д.№56,

Право-Булачная, 37, 39/2, 43,

Островского, четные номера домов от д.№2 до д.№18, нечетные номера домов от д.№1 до д.№21,

М. Джалиля, 6/1, 2/35, 8/44,

Астрономическая, четные номера домов от д.№2/45 до д.№10,

нечетные номера домов от д.№1/43 до д.№9/62,

К. Наджми, 1/8, 3/9, 2/39, 4/10, 5, 7/52, 6/11, 8, 8к.1, 8а, 9, 10, 12,

Чернышевского, четные номера домов от д.№24/23 до д.№36а, нечетные номера домов от д.№25/26 до д.№43/6,

С. Галеева, Ташаяк, Коротченко, Б. Шахиди, Р. Яхина, Т. Гиззата, М. Межлаука, Московская, Кирова пер., Худякова, Крайняя, Нариманова, Привокзальная площадь, С. Садыковой, Г. Камала, Н. Столбова, Ямская, Заводская, П. Коммуны, Ш. Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, К. Якуба, Дулата Али, М. Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, К.Тинчурина, Г. Тукая, Ахтямова, К. Насыри, Ш. Марджани, З. Султана, Ф. Карима, Сафьян, И. Гаспринского, Н. Баяна, Г. Исхаки, Р. Яхина, КСКа, А. Халикова,

В Приволжском районе по улицам:

Южно-Промышленная, 1, 1/77а; 1/77Б; 2, 4, 6, 1Б, 1 корп.7; 2/2, 2а, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3, 3/1, 3/2, 3а; 5, 5а, 5 корп.1,2; 6д, 6г, 8а, 10 корп.2; 12в;

Вл. Кулагина, 21, 23, 23 корп.1,2,3; 25, 25 корп.1,2,3,4,

Ш.Камала, К. Тинчурина, Фаткуллина, Яшляр, Болгар, Ирек, С.Сайдашева, Г. Тукая, Ш. Камала, К. Тинчурина, Красного Пожарника, С.Садыковой, Производственная, Бр.Петряевых, Н-Вахитовская, Ватутина, Гассара, Пригородная, Лебедева, Тихорецкая, Крутовская, Безымянный переулок, Юл Урам, Тимер Юл, Яшь Кыч, Алебастровая, Турбинная, Шевченко, Тракторная, 1-Тракторная, 2-Тракторная, 3- Тракторная, 4-Тракторная, 2-Гаражная, Учительская, Магистральная, Складская, Холмовая, Орловская.

Также давление воды понизят в поселках: Поповка и Кукушкино.

Казанцы пожаловались в мэрию на затопленные дороги в районе перекрестка улиц Урицкого и Поселковой в Кировском районе города, где выявили прорыв в колодце на водопроводе. В мэрии выразили надежду, что завершить все работы удастся до начала октября.



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Маргарита Головатенко